Feyza Aktan kimdir? Feyza Aktan hayatı ve biyografisi! Feyza Aktan kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Feyza Aktan merak konusu oldu. İşte Feyza Aktan hakkında merak edilen Feyza Aktan kimdir, Feyza Aktan hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

FEYZA AKTAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1992

Kaç yaşında: 29yaşında

Nereli: İstanbul

Eşi: Özcan Deniz

Çocukları: Kuzey Deniz

Aslen Antalyalı olan Feyza Aktan, 1992 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1 yıl birlikte olduğu Özcan Deniz ile 8 Mart 2018'de sade bir törenle evlendi. O dönem hamile olan Aktan, gelinlik yerine siyah bir elbise tercih etti. Özellikle böyle bir gün için siyah bir kıyafet tercih eden Feyza'nın beyaz yerine siyahı tercih etmesi uzun süre konuşulmuştu. Nikah masasına oturduklarında bebek bekleyen çiftin oğulları Kuzey, 30 Nisan 2018 tarihinde dünyaya geldi. Çift, 2019 yılında evliliklerine son verdi.

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