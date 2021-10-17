Fatih'te ahşap bina yangını - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fatih'te ahşap bina yangını

Habermetre - Haberler | Toplum
Fatih'te ahşap bina yangını

Saat 01: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Balat, Fatih, Şişli ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi.

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 01: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Balat, Fatih, Şişli ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışamaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Devlet Bahçeli İbrahim Aydemir Şahap Kavcıoğlu
Magazin Kubilay Aka Bensu Soral Bülent Ersoy Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Stefan Kuntz Burak Yılmaz Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Vladimir Putin Tamer Karadağlı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Fatih'te ahşap bina yangını - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 12:45:52. #1.12#