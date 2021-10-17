Fatih'te ahşap bina yangını

ŞİŞLİ, İSTANBUL (Habermetre) - Saat 01: 39 sıralarında alınan ihbarlar üzerine olay yerine Balat, Fatih, Şişli ve Kocamustafapaşa İtfaiye ekiplerimiz sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekiplerimizin çalışamaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği olayda yaralı ve can kaybı yaşanmadı.

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