Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı - Haberler
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Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı Bulunduktan sonra babası tarafından eve götürülen genç kadın, araçtan atladı Küçükçekmece'de evden kaçan genç kadın babası tarafından polis merkezinden alınarak arabayla evine götürüldüğü sırada kendisini arabadan yola attı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı

Bulunduktan sonra babası tarafından eve götürülen genç kadın, araçtan atladı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de evden kaçan genç kadın babası tarafından polis merkezinden alınarak arabayla evine götürüldüğü sırada kendisini arabadan yola attı. Yaralanan genç kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece İnönü Mahallesi Maslak Çeşme Caddesinde yaşandı. İddiaya göre, evden kaçan genç kadın bulunduktan sonra polis merkezine götürüldü. Genç kadının babası, polis merkezine giderek kızını aldı. Ancak genç kadın, arabayla Maslak Çeşme Caddesi'nden geçtikleri sırada kapıyı açarak yola atladı. Yerde sürüklenerek yaralanan kadın ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı

Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı

Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı

Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı

Evden kaçtı, babası arabayla eve götürürken arabadan atladı
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