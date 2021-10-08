Eternal Fire Pinnacle Fall Serisi'nde GamerLegion ekibi ile karşılaşıyor!

Türk Rüya takımı Eternal Fire Pinnacle Fall Serisi'nde GamerLegion ekibi ile karşılaşmaya hazırlanıyor, karşılaşma dakikalar sonra Twitch üzerinden canlı bir şekilde başlayacak. Temsilcimiz Eternal Fire turnuvada istediği gibi ilerleyemese bile taraftarlar olarak ümidimizi kaybetmiş değiliz. Bo3 formatında oynanacak bu maçı Twitch üzerinden izleyebilirsiniz!

Temsilcimiz turnuvanın ilk maçında KOVA Esports'u 2-0 ve ikinci maçında da Nexus Gaming'i 2-0 yenerek iyi bir başlangıç yapmıştı. Ancak son iki maçta Nigma Galaxy ekibine 2-1 ve Nemiga Gaming ekibine de 2-0 mağlup olarak şu an 7. sırada yer alıyor.

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