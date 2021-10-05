Eski Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı - Haberler
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Eski Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

AA / Orhan Pehlül - Haberler | Güncel
Eski Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı

Adıyaman'da 6 yıl önce restorasyonuna başlanan Eski Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı.

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'da 6 yıl önce restorasyonuna başlanan Eski Kahta Kalesi'nde kazı çalışmaları başladı.

Geçmişi 2 bin yıla dayanan Eski Kahta Kalesi'nde 2015 yılında restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyonun 3. etabı tamamlanırken kalenin güney kısmında ise kazı çalışmaları başladı.

Müze Müdürü Mehmet Alkan, gazetecilere, kalenin savunma alanı olarak kullanılan kısımda kazı çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Kalenin sarp kayalıklar üzerine kurulduğunu belirten Alkan, "Burada, Urartular, Kommagene, Roma ve Memlükler dönemindeki yapıları görmekteyiz. Yaklaşık 20 gün sürecek kazılarda savunma alanları ve çarşı denilen yerlerde çalışacağız. Ortaya çıkaracağımız yapılarla, önümüzdeki süreçte canlandırmalar yapmayı planlıyoruz." dedi.

Müze personeli arkeolog Mehmet Turan, 8 kişilik işçiyle yürütülen çalışmaların kalenin güney kısmında sürdüğünü ifade ederek, "Bu alanın 2 katlı bir yapı olduğu görünüyor. İnşallah yaptığımız çalışmalarda ortaya güzel yapılar çıkaracağız." diye konuştu.

Köylülerden Aziz Sansar, 6 yıl süren restorasyonun bir an bitmesini ve buraya yerli ve yabancı turistlerin gelmelerini beklediğini söyledi.

AA / Orhan Pehlül - Son Dakika Haberleri
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