ESKİ DATÇA CEZAEVİ, 'DEMOKRASİ EVİ' OLDU

MUĞLA'nın Datça ilçesinde, Datça Belediyesi tarafından restore edilen eski cezaevi binası, 'Demokrasi Evi ve İbrahim Çiftçioğlu Kütüphanesi' olarak yeniden hizmete açıldı. Demokrasi Evi ile birlikte 22 yıl önce uğradığı suikast sonucu yaşamını yitiren Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı adına aynı alanda yaptırılan 'Fikir Sağlığı Heykeli' ile Sınırsızlık Meydanı'ndaki bir duvara yapılan 'Barış Heykeli'nin açılışı da yapıldı.

Açılış törenine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Ahmet Taner Kışlalı'nin kızı Dolunay Kışlalı Ediz, Demokrasi Evi'nde kurulan kütüphaneye 3 bin 257 kitap bağışında bulunan Ressam İbrahim Çiftçioğlu ve vatandaşlar katıldı. Datça'da 1885 yılında yapıldığı bilinen ve 1902- 2002 yılları arasında, 100 yıl süreyle cezaevi olarak hizmet veren binanın, bundan böyle kültürel ve sanatsal etkinliklerin yanı sıra, kitap tutkunlarına ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Datçalı heykeltıraş Elbruz Denge tarafından yapılan, Ahmet Taner Kışlalı Fikir Sağlığı Heykeli'nin açılışında konuşan Dolunay Kışlalı Ediz, Datça Belediyesi bize harika bir hediye verdi. Babam tavizsiz bir Kemalist idi. Kemalizmi şöyle ifade ederdi; Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil, geleceğin öncülüğüdür. Geleceğin öncülüğü bilimle, akılla, sanatla olabilir. Ölmeden kısa bir süre önce babama, 'şimdi sana bakanlık teklif edilse ne istersin' diye sormuştum. Kültür Bakanı olmak istediğini söylemişti. Çünkü, ancak ve ancak kültür ve sanatla sevgiyi büyütebiliriz dedi.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar ise konuşmasında Ahmet Taner Kışlalı suikastının hemen ardından buradaki caddeye adının verildiğini belirterek, Bugün aynı yerde onun adına yaptırdığımız, fikir heykelini, Datça'nın kültür ve sanat dostları ile buluşturmayı heyecanını yaşıyorum dedi. Ahmet Taner Kışlalı fikir heykelinin açılışından sonra Heykeltıraş Halil İbrahim Sever tarafından yapılan Barış Heykeli ile Demokrasi Evi'nin açılışı yapıldı.

Başkan Uçar, buradaki konuşmasında ise 1885 yılında yapılan binanın 1902 ile 2002 yılları arasında cezaevi olarak hizmet verdiğini söyledi. Uçar, Cezaevi kapandıktan sonra imar planı içerisindeki yeşil alanda kalan bu özel mülkiyeti, belediye olarak kamulaştırma yaparak, Demokrasi Evi ve Sınırsızlık Meydanı olarak dönüştürmenin heyecanını yaşıyoruz dedi.

Uçar açılışın ardından, Dolunay Kışlalı Ediz, Ressam İbrahim Çiftçioğlu, Heykeltıraşlar Elbruz Denge ve Halil İbrahim Sever ile Demokrasi Evi'ne emeği geçenlere birer teşekkür plaketi verdi.