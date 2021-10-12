Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Güncel
Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

ESKİ İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

ESKİ İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler,  Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Eve geldiğinde eşi Hakan Güler'i yatağında hareketsiz şekilde gören Betül Güler'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adil Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İbrahim Aydemir Binali Yıldırım Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Edis Gülşen Pınar Deniz Nihal Yalçın
Spor Ali Koç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fahrettin Koca
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 04:39:19. #1.17#