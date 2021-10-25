Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı

Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

ERZURUM (İHA) - Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzurum'da hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk hava bugün öğle saatlerinde kar yağışı ile birlikte etkisini artırdı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Karla karışık yardan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bugünden itibaren hava sıcaklığında 10 dereceye kadar düşüşler yaşanacağını belirterek don ve buzlanma konusunda uyardılar.

(Şahap Gürler - Çağrı Korkmaz/İHA)

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek, kar yağışı geliyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title