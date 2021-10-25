ERZURUM (İHA) - Erzurum kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı.

Erzurum'da hafta sonundan itibaren etkili olan soğuk hava bugün öğle saatlerinde kar yağışı ile birlikte etkisini artırdı. Hava sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da kent merkezine mevsimin ilk karı yağdı. Karla karışık yardan kar yüksek kesimlerde etkili oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri bugünden itibaren hava sıcaklığında 10 dereceye kadar düşüşler yaşanacağını belirterek don ve buzlanma konusunda uyardılar.

(Şahap Gürler - Çağrı Korkmaz/İHA)

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