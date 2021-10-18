Erkan Baş: Türkiye'de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var - Haberler
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Erkan Baş: Türkiye'de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Türkiye'nin üçüncü bir ittifaka ihtiyacı" olduğunu söyledi.

DW Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, "Türkiye'nin üçüncü bir ittifaka ihtiyacı" olduğunu söyledi.

Erkan Baş: Türkiye'de üçüncü bir ittifaka ihtiyaç var
DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri
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