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Erdemli Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

AA / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Erdemli Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

Erdemli Belediyesi araç filosuna 7 araç eklendi.

Erdemli Belediyesi araç filosuna 7 araç eklendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlara daha iyi hizmet vermek için araç filosunu geliştirme çalışmaları yürütüyor.

Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun görüşlerine yer verilen açıklamada, belediye bünyesinde yürütülen projeleri kendi imkanlarıyla en az maliyetle yapma anlayışıyla hareket ettiklerini belirtti.

Bu amaçla araç filolarını geliştirdiklerini kaydeden Tollu, "Araç filomuza yeni 5 kamyon, 1 otobüs ve 1 ambulans olmak üzere toplam 7 araç daha eklendi. Hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Erdemli Belediyesi araç filosunu güçlendiriyor

AA / Derviş Çömez - Son Dakika Haberleri
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