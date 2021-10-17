Endonezya'da nehir temizliğinde facia: 11 çocuk boğuldu - Haberler
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Endonezya'da nehir temizliğinde facia: 11 çocuk boğuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Endonezya'da nehir temizliğinde facia: 11 çocuk boğuldu

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğularak hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Java eyaletinde nehir temizleme çalışmalarına katılan 11 öğrenci boğularak hayatını kaybetti.

Endonezya'nın Batı Java Eyaletinde Cileueur Nehri'ni temizleme çalışmaları faciayla sonuçlandı. Yetkililer, temizlik çalışmalarına katılan 150 öğrenciden 21'inin suya düştüğünü bildirdi. Çevredeki sakinler ve bir kurtarma ekibi, 10 öğrenciyi sudan çıkarmayı başarırken, 11 çocuk boğularak hayatını kaybetti. Bandung Arama ve Kurtarma Ofisinden Deden Ridwansyah, "Hava güzeldi ve ani bir sel olmadı. Boğulan çocuklar birbirlerinin ellerini tutuyorlardı. Biri kaydı, diğerleri de arkasından düştü" ifadelerini kullandı. - JAKARTA

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