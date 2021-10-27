En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti

ANKARA'da çiçekçi esnafı arasında düzenlenen 'çiçek tasarımı' yarışmasında dereceye giren en güzel çiçekleri 5 büyükelçi eşinden oluşan jüri seçti.

ANKARA (DHA) - ANKARA'da çiçekçi esnafı arasında düzenlenen 'çiçek tasarımı' yarışmasında dereceye giren en güzel çiçekleri 5 büyükelçi eşinden oluşan jüri seçti.

Ankara Ticaret Odası ile Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası iş birliğinde düzenlenen yarışmaya, Başkent'te faaliyet gösteren 10 çiçekçi esnafı katıldı. Bir alışveriş merkezinde yapılan yarışmanın jüri üyeleri ise Gambiya Büyükelçisinin eşi Sally Manneh, Güney Kore Büyükelçisinin eşi Hwa Kyung Sah, Kongo Büyükelçisinin eşi Paulıne Mulumba, Kazakistan Büyükelçisinin eşi Gulbanu Syrgabayeva, Azerbaycan Büyükelçisinin eşi Gunel Mammadova ve Ekvator Ginesi Büyükelçisi danışmanı Gamze Özeren Abdou'dan oluştu. Jürinin değerlendirmesi sonucu Zekai Arapoğlu, en güzel çiçek tasarımı ödülünün sahibi oldu.Ankara Çiçekçiler Esnaf Odası Başkanı Emin Çimen, 10 esnafın yarışmacı olarak katıldığını söyleyerek, "Amacımız çiçeği sevmek, çiçeği gündemde tutmak. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyoruz. 6 jüri üyemiz var. Büyükelçi eşleridir bunlar. Katılımları nedeniyle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.


En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti

En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti

En güzel çiçek tasarımını büyükelçi eşleri seçti

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(10 büyükelçi meselesiyle ilgili ABD basınındaki manşetler) Ben nasıl geri adım attım? Ben taarruzdayım. Benim kitabımda geri...

 ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi Jeff Flake onay aldı! 1915 olaylarıyla ilgili kararsızlığı dikkat çekici

 Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı

Almanya ve Fransa da Viyana Sözleşmesi açıklamasına katıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title