Türkiye'nin gurur gecesi! İmamoğlu da Galatasaray'ın galibiyetine kayıtsız kalamadı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı 82. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 yendi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, maçın ardından sosyal medyada "Bu gece ben: sarı-kırmızı kalp" emojisi kullanarak Galatasaray'ı tebrik etti.

GALATASARAY GRUBUNDA LİDER

Bu skorun ardından temsilcimiz Galatasaray, 7 puanla E Grubu'nda liderliğini pekiştirdi. Sarı-kırmızılılar 4 Kasım'da İstanbul'da, Lokomotiv Moskova'yı konuk edecek.

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