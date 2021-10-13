EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET - Haberler
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EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE Valiliği'nce 16-17 Ekim'de ilk kez düzenlenecek 'Karaağaç Kabak Festivali' için film platosu gibi dekor kuruldu.

EDİRNE (DHA) - EDİRNE Valiliği'nce 16-17 Ekim'de ilk kez düzenlenecek 'Karaağaç Kabak Festivali' için Film Platosu gibi dekor kuruldu. Dev kabaklardan at arabalarına, samanlardan korkuluklara her detayın düşünüldüğü etkinlikte Roman havaları ve kabak tatlısı ikramı ile festivale katılım çağrısı yapıldı.

Edirne'de, Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından bu yıl 16-17 Ekim'de ilk kez 'Karaağaç Kabak Festivali' düzenlenecek. Sahne performansları, yemek yarışmaları, kabak oyma sanatı ve kurgusal fotoğraf atölyeleri gibi renkli etkinliklere ev sahipliği yapılacak festival öncesi kent merkezinde tanıtım gerçekleştirildi. Etkinlik için trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi, film platolarını aratmayacak şekilde düzenlendi. Dev kabaklardan at arabalarına, samanlardan korkuluklara her detayın düşünüldüğü etkinlikte Roman havaları ve kabak tatlısı ikramı ile festivale katılım çağrısı yapıldı.

'KARAAĞAÇ'TA YETİŞEN HER ÜRÜN KIYMETLİ'

Meriç ve Tunca Nehri'nin suladığı Karaağaç topraklarında yetişen her ürünün kıymetli olduğunu söyleyen İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, "Bugün ekip arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Edirne'nin hem yerli hem de yabancı turistlerine birbirinden eğlenceli, ilginç etkinliklerle şehrimizin çocuklarının sahne performanslarıyla yetenekli kadınlarının yemek yarışmasıyla şehrimizde bulunan şeflerimiz, aşçılarımız ve İstanbul'dan gelecek şeflerle kabak oyma sanatıyla birbirinden ilginç eğlenceli etkinliklerle, kurgusal fotoğraf çekim atölyelerimizle Tarımsal Araştırma'nın bahçesinde 16-17 Ekim'de valimiz Ekrem Canalp'in himayelerinde gerçekleştireceğimiz 'Karaağaç Kabak Festivali'ne herkesi davet ediyorum" diye konuştu.

'ESNAF OLARAK ÇOK MUTLU OLDUK'

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Koruma Derneği Başkanı Bahri Dinar da festivalin düzenlenmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu benim de hobimdi. Her yıl en büyük kabağı bulup dükkanımda parçalayıp, tatlısını yapıp, halka bedava dağıtıyordum. Aşağı yukarı 10 yıllık bir gelenekti. Artık görüyoruz ki Edirne Valiliği himayelerinde Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü bir festival düzenliyor. Ben çok duygulandım. Bir esnaf olarak festivalin ne demek olduğunu biliyoruz. Festival demek turist demek; turist demek, katma değer demek. O nedenle de biz esnaf olarak çok mutlu olduk, festivalin böyle bir zamanda düzenlenmesinden. Yani tam da sezonun bittiği dönemde düzenlenmesinden çok mutlu olduk. Yine şehrimizde bir hareketlilik olacak yine esnafımız para kazanacak. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET

EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET

EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET

EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET
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Haber: EDİRNE'DE İLK KEZ DÜZENLENECEK 'KABAK FESTİVALİ'NE KABAK TATLISIYLA DAVET - Haberler
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