Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi! Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli?
Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Ece Çeşmioğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilenler. Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi. Ece Çeşmioğlu kimdir?
Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Çeşmioğlu merak konusu oldu. İşte Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilen Ece Çeşmioğlu kimdir, Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…
Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır.
Televizyon dizileri
Çocuklar Duymasın (2002)
Çocuğun Var Derdin Var (2004)
Nehir (2005)
Gümüş (2005) - Hilal
İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman
Eyvah Halam (2008) - Asya
Firar (2011-2012) - Bahar[2]
Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça
Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz[3]
Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy
Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan
Yüz Yüze (2017) - Zeynep
Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren
Söz (2018-2019) - Melisa Yılmaz
Tutunamayanlar (2020) - İrem.