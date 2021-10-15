Ece Çeşmioğlu kimdir? Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi! Ece Çeşmioğlu kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Ece Çeşmioğlu merak konusu oldu. İşte Ece Çeşmioğlu hakkında merak edilen Ece Çeşmioğlu kimdir, Ece Çeşmioğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ECE ÇEŞMİOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 26 Kasım 1990

kaç yaşında: 30 yaşında

İstanbul

Eşi: Taner Ölmez (e. 2021)







Oyunculuk hayatına 2002 yılında Çocuklar Duymasın dizisiyle adım atmıştır. Fakat asıl olarak İki Aile dizisindeki Ceren rolüyle tanınmıştır.

Televizyon dizileri

Çocuklar Duymasın (2002)

Çocuğun Var Derdin Var (2004)

Nehir (2005)

Gümüş (2005) - Hilal

İki Aile (2006-2008) - Ceren Karaman

Eyvah Halam (2008) - Asya

Firar (2011-2012) - Bahar[2]

Öyle Bir Geçer Zaman ki (2012-2013) - Ayça

Yaz'ın Öyküsü (2015) - Yaz[3]

Kalbim Yangın Yeri (2016) - Sevda Günsoy

Muhteşem Yüzyıl Kösem (2016-2017) - Atike Sultan

Yüz Yüze (2017) - Zeynep

Yuvamdaki Düşman (2018) - Ceren

Söz (2018-2019) - Melisa Yılmaz

Tutunamayanlar (2020) - İrem.

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