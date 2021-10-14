EA Sports, Uluslararası Futbol Federasyon Birliği'ne FIFA ismi için ödediği ücret dudak uçuklattı

EA Sports'un dev futbol franchise'ı FIFA'nın adını değiştirmesindeki neden açıklanmış oldu. New York Times, FIFA maçlarının geliştiricisi EA ile dünya çapındaki futbol organizasyonu FIFA arasında bir anlaşmazlık olduğunu bildirdi. Anlaşmazlığın maliyet ve yeni gelir akışları üzerinde olduğunu bildirdi.

Rapora göre FIFA, FIFA lisansını oyunu içinde kullanmak için dört yılda bir EA'den 1 milyar dolar ücret almak istiyor yani yıllık 250 milyon dolar. EA Sports ise FIFA'nın oyundan para kazanmasını sınırlamak istiyor.

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FIFA, EA'in para kazanma fırsatlarını kesinlikle oyunda bulunabilecekler ile sınırlamak istiyor. New York Times, EA'in para kazanmak için, gerçek oyunların öne çıkan özellikleri, arena video oyunu turnuvaları ve NFT'ler gibi dijital ürünleri keşfetmek istediğini söylüyor.

Geçen haftalarda FIFA ismi değişebilir iddiaları çıkmıştı ve o iddialar doğrulandı. Yıl sonuna kadar bir karar verme süreci var gibi görünüyor. Anlaşmanın olmadığı takdirde FIFA serisinin yeni isminin EA Sports FC olarak değişeceği düşünülüyor.

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