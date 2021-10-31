Dünya Müslüman Alimler Birliği Irak'ın Diyala kentindeki sivil katliamları kınadı

ULA, MUĞLA (AA) - Dünya Müslüman Alimler Birliği, Irak'ın doğusundaki Diyala ilinde sivillere karşı işlenen katliamı şiddetle kınadı.

Birlikten yapılan açıklamada, "Diyala'da, özellikle Nehr el-İmam köyünde meydana gelen ve yaklaşık 20 silahsız sivilin öldüğü ya da yaralandığı, Rahman Camisi ve diğer kamu ve özel tesislerin yakıldığı vahşi katliamı şiddetle kınadığı" vurgulandı.

Nehr el-İmam köyünden 200, el-Amiriya köyünden 55, Misal el- Ula köyünden 33, Misak es-Sani köyünden 36 ve Reşad köyünden 25 ailenin göç ettiği belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıların çok tehlikeli olduğu, ne İslam ile ne de insani değerlerle bağdaştığı vurgulandı.

Açıklamada, Iraklılara ülkelerini ateşten korumak için hangi mezhepten olursa olsun teröristlerin arkasından gitmemeye çağrı yapıldı.

Irak ordusu tarafından yayınlanan resmi rakamlara göre, 26 Ekimde, DEAŞ bağlantılı olduğuna inanılan silahlı kişiler Diyala'nın er-Reşad köyü sakinlerine ateş açarak 11 kişiyi öldürmüştü.

Olaydan bir gün sonra Reşad köyünden yüzlerce Şii militan, "intikam" için yakındaki Sünni Nehr el-İmam köyü sakinlerine saldırdı. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda ev ve meyve bahçesi ateşe verilmişti.

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