Doping Hafıza'dan deneyim odaklı eğitim altyapısı

OYUNLAŞTIRMA NEDİR?

Oyunlaştırma (gamification), oyun felsefesinin oyunsal düşünmenin ve oyun mekaniklerinin oyun-dışı alanlarda, motivasyonu arttırmak ve kullanıcıları problem çözmeye teşvik etmek için kullanılmasıdır. Oyunlaştırma birçok farklı alanda incelenmiş ve uygulanmıştır. Bu alanlardan bazıları müşteri sadakati, eğitim, fiziksel egzersiz, dönüşüm oranı, veri kalitesi, doğru zamanlama, medya ve öğrenimdir. Oyunlaştırma üzerine yapılan araştırmalar hakkındaki bir inceleme oyunlaştırma çalışmalarının büyük çoğunluğunun olumlu sonuçlar sağladığını göstermektedir.

OYUNLAŞTIRMA METODOLOJİLERİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR MOTİVASYON

10 yıldır kişiye özel eğitim programlarıyla öğrencilerin ihtiyaçlarını analiz eden Doping Hafıza, oyunlaştırma metodolojilerine yatırım yaparak sürdürülebilir motivasyon sağlıyor. Eğitim içerikleri hazırlanırken; hem genele dair hem de belli derslere özel öğrenmeyi kalıcı kılacak bilimsel teknik ve teorilerden yararlanılıyor. Sözel ağırlıklı derslerde akıl haritaları ve infografikler kullanılırken, sayısal derslerde animasyon ve simülasyon deneyleri tercih ediliyor.

HER ÖĞRENCİYE KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ DERS PROGRAMI

Geliştirilen pilot uygulamaların başarı yüzdelerine katkısı gözlemleniyor ve yüksek başarıya ulaşan uygulamalarda daha derinlemesine Ar-Ge çalışmalarına odaklanılıyor. Her öğrenci, sisteme giriş sağladığı andan itibaren kişiselleştirilmiş bir ders programı hazırlama şansına sahip. Öğrenciler; hangi gün, hangi ders ve hangi konularda kaç saat ders çalışmak istediklerini, panel üzerinden seçerek tamamen kişiye özel bir çalışma takvimi hazırlayabiliyor.

ÖĞRENCİNİN GÖRÜŞÜ DE ALINIYOR

Öğrenciler, bu sistem sayesinde günlük, haftalık ve aylık olarak ders çalışma takvimlerini oluşturabiliyor. Öğrencilere sunulan spesifik modüller ve ders video içerikleri, öğrencilerin görüş ve önerisine sunuluyor. Bu kapsamda toplanan tüm nitel ve nicel veriler analiz ediliyor. Gerekli görülen noktalarda revizeler yapıldıktan sonra program, öğrencilere aktarılıyor. Böylece deneyim odaklı bir eğitim altyapısı hazırlanıyor.

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