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Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre ESKİŞEHİR'de, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel Çelik (50) hayatını kaybetti.

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ESKİŞEHİR'de, direksiyon başında kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Yücel Çelik (50) hayatını kaybetti.

Olay, Zincirlikuyu Mahallesi İkizkavak Caddesi'nde meydana geldi. Oto yıkamacı dükkanı işleten Yücel Çelik, 26 ABY 856 plakalı otomobili ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, boş tarlaya girdi. Yücel'in otomobil içerisinde hareketsiz şekilde olduğu görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin otomobilin arka camını kırarak ulaştıkları Yücel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk inceleye göre kalp krizi sonucu öldüğü sanılan sürülen Yücel'in cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri: DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİREN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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