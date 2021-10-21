Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3 yeni nesil konsol yükseltmeleri 2022'ye ertelendi

Gecikme, geliştiricinin ana şirketi CD Projekt'ten yapılan kısa bir açıklamada direkt konuya girerek duyuruldu. Açıklamada, CD Projekt'in geliştirme ekibinden aldığı güncellemelere dayanarak her iki projeye de zaman ayırmaya karar verdiklerini belirttiler.

The Witcher 3 son on yılın en beğenilen oyunları arasında yer alsa da Cyberpunk 2077'nin yükseltmesi biraz daha karmaşık. Teknik aksaklıkları ve beklentileri karşılanmadığı algısı arasında Cyberpunk birçok oyuncu tarafından hayal kırıklığıyla karşılandı. Cyberpunk 2077, 2020'deki ilk sürümünden bu yana PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümlerinin bir parçası olmasından dolayı birçok yama ve iyileştirme aldı.

CD Projekt Red'in Twitter'dan yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

Konsollar ve PC için Cyberpunk 2077 ve The Witcher 3: Wild HUnt'ın yeni nesil güncellemeleriyle ilgili önemli bir güncellememiz var. Her iyi oyunun gelişimini denetleyen ekiplerin sunduğu önerilere dayanarak, sürümlerini 2022'ye ertelemeye kadar verdik.

Cyberpunk 2077 için şu anki hedefimiz 2022'nin ilk çeyreği ve The Witcher 3:Wild Hunt için 2022'nin ikinci çeyreği.

Uzatıldığı için özür dileriz, ama düzeltmek istiyoruz.

CD Projekt, yeni zaman çizelgesine dayanarak Cyberpunk 2077'nin mevcut gen yükseltmesini 2022'nin ilk çeyreğinde alması gerektiğini, The Witcher 3:Wild Hunt'ın yükseltmesinin ise 2022'nin ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini söylemiş oldu.

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