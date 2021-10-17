Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-16 talebi) "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. ve bu ödemeler karşısında ABD'nin...
AA / Salih Bilici - Haberler | Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-16 talebi) "1 milyar 400 milyon dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu"
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (F-16 talebi) "1 milyar 400 milyon Dolar F35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu"
AA / Salih Bilici - Son Dakika Haberleri