Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu' - Haberler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu"

AA / Cemaleddin Turan - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Angola'nın başkenti Luanda'ya hareketi öncesi düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
AA / Cemaleddin Turan - Son Dakika Haberleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Luanda'ya hareketinden önce basın toplantısı düzenledi: (1)

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Angola'ya gitti

 Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...

Son dakika haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Angola ve Togo'ya Türkiye'den Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyaretler olması hasabiyle bu seyahatimiz ayrıca önem...
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Haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Her şeyden önce, Türkiye vesayeti de, darbe zihniyetini gömeli de çok oldu' - Haberler
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