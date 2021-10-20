Coşkun Aral tecrübelerini paylaştı

SAKARYA (İHA) - Usta foto muhabiri Coşkun Aral, Adapazarı Belediyesi Ekim Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakarya İl Halk Kütüphanesi'nde katılımcılarla tecrübelerini, fotoğraf ve video çekim tekniklerine dair incelikleri paylaştı. Workshop şeklinde gerçekleşen etkinlik, gazeteci adayları tarafından da yoğun ilgi gördü.

Tecrübeli fotoğrafçı, Sakarya İl Halk Kütüphanesi'ndeki Workshop etkinliği öncesinde Başkan Mutlu Işıksu'ya makamında nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıksu, "Sizin gibi engin tecrübeleri olan bir ismi Adapazarı'mızda ağırlamaktan ziyadesiyle mutluyuz. Tarihe olan tanıklığınızı önemsiyor, kültür ve sanata verdiğiniz değer için de ayrıca teşekkür ediyoruz" dedi.

Foto muhabirliği ve fotoğraf sanatçılığı arasındaki farklara değinen Aral, "Foto muhabirinin en büyük handikapı zamandır. Bir foto muhabiri zaman bağlı kalmaksızın durumu kurtarmaya bakar. İyi bir fotoğraf sanatçısı ise daima en uygun zamanı bekler ve iyi kareyi yakalamaya özen gösterir" diye konuştu.

Aral, gazeteciliğin temelinde araştırmacılığın yattığını belirterek, "Gazeteci adaylarının olaylara geniş bir pencereden yaklaşması lazım. Olaylara neden, nasıl ve niçin sorularıyla bakılması gerekiyor. Dürüstlüğünden emin olduğunuz gazetecileri takip etmelisiniz. Kendinizi mutlaka bir alanda yetiştirmelisiniz. Bunları yaparken evrensel bir perspektife de sahip olmalısınız. Tabi bunun için de İngilizce öğrenmek, hatta mümkünse bunun yanında bir dile daha sahip olmak sizi her zaman bir adım öne çıkaracaktır" şeklinde konuştu.

Dünyadaki birçok savaşa şahit olduğunu söyleyen usta fotoğrafçı Coşkun Aral, "23 yaşımda dünyada bilinen bir foto muhabiriydim. Dünyanın çeşitli bölgelerinde birçok savaşı takip ettim. 12 Eylül darbesi sürecinde çektiğim fotoğraflardan sonra arşivciliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladım. 12 Eylül'den bir ay sonra yolculuk yaptığım uçak kaçırıldı ve ilk defa kaçırılan bir uçakta yaptığım röportaj dünyada gündem oldu. Bu vesileyle birçok ödül aldım. Ancak sadece savaşlar değil, doğa, vahşi yaşam ormanları da benim ilgi odağım oldu. Çeşitli belgeseller çektim. Çok yönlü olmanın, doğru haberin peşinde koşmanın hayatıma çok tecrübeler kattığını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Workshop etkinliği sonrası Adapazarı Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Yılmaz, katılımcılarla paylaştığı tecrübeler için teşekkür ederek, hediye takdiminde bulundu.

(İHA)