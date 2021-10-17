Cizre Kaymakamı Tunç, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü ile görüştü
AA / Abidin Yel - Haberler | Güncel
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile görüştü.
DİYARBAKIR (AA) - Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Diyarbakır Karayolları 9. Bölge Müdürü Savaş Bayındır ile görüştü.
Makamda gerçekleşen görüşmede, Kaymakam Tunç ve Bayındır ilçede koordineli yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tunç, Bayındır ve beraberindeki heyete teşekkür etti.
AA / Abidin Yel - Son Dakika Haberleri