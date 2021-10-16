Cinayet zanlısı 119 gün sonra yakalandı

Diyarbakır'da Ömer Erşahin'i tabancayla vurarak öldüren ve daha sonra kayıplara karışan Şeref Bozkurt, polisin kurduğu özel ekip tarafından 119 gün sonra saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde 19 Haziran'da bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı Ömer Erşahin'i (29) tabancayla vurarak öldüren Şeref Bozkurt, (36) kaçarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olay sonrası Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Bozkurt'un yakalanması için özel ekip kurarak çalışma başlattı. Ekipler tarafından izi sürülen Bozkurt'un Seyrantepe Mahallesi'nde bir evde saklandığı belirlenmesi üzerine, ekipler şafak vakti adrese operasyon düzenleyerek Şeref Bozkurt'u olaydan 119 gün sonra yakaladı.

Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR