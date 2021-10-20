Ceren Yaldız - Ara Ara şarkı sözleri! 'Ara Ara' sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

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CEREN YALDIZ - ARA ARA ŞARKI SÖZLERİ

Ara ara beni arar ama dönemem,

Anca yana yana söner, kendini kül eder

Neye yarar tüm bu çaban bunu bilemem,

Dikkat yaldızım kör eder,

*****

Ben dönemem çünkü

Unuttum bile dünü,

Umrumda da değil,

Olanlara bence yeterince güldük

Uçtum, kanatlandım en dibi de gördüm

Uç Bucaksız gezip tozup sonra geri döndün,

Işıl ışıl gece karanlığa döndü,

Işıklarım teker teker ardına söndü

*****

Ara ara beni arar ama dönemem,

Anca yana yana söner, kendini kül eder

Neye yarar tüm bu çaban bunu bilemem,

Dikkat yaldızım kör eder,

*****

Parlıyo' yaldızım elmas gibi

Fazla göz alıcı, değmesin nazar

Farkedersin baksan uzaktan

Yağsın, dolsun üzerime karlar

*****

Zaman akar, tiktak

Etmelisin dikkat,

Dinler bunu tekrar, edemezse idrak

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

15 Ekim tarihinde yüklenen şarkı kısa sürede 2 milyon izlenme ve 147 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler ise şu şekilde:

Söz&Müzik: Mert Çalışkan

Produced by Sezer Dinç

Mix&Mastering: Özgür Yurtoğlu

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