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Çaycı Hüseyin'in baba acısı

Demirören Haber Ajansı / Kazım Bulut - Haberler | Güncel
Çaycı Hüseyin'in baba acısı

TELEVİZYON dizilerinde, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti.

TELEVİZYON dizilerinde, 'Çaycı Hüseyin' karakteri ile ünlenen Alparslan Özmol'un Gemlik'te yaşayan babası Coşkun Özmol (87), hayatını kaybetti.  Özmol,'un solunum yetmezliği şikayeti ile farklı zamanlarda hastaneye yattığı ve bir süredir tedavi altında olduğu öğrenildi.

Türk Televizyon dizilerinde 'Çaycı Hüseyin' karakteriyle ünlenen Alpaslan Özmol'un, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan ve solunum rahatsızlığı nedeniyle özel bir hastanenede tedavi gören babası Coşkun Özmol, bugün yaşamını yitirdi. Alpaslan Özmol'un babasının 21 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gördüğü öğrenildi. Coşkun Özmol'un cenazesinin, yarın Gemlik Merkez Asım Kocabıyık Camii'nde öğlen vakti toprağa verileceği belirtildi.


Çaycı Hüseyin'in baba acısı

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Haber: Çaycı Hüseyin'in baba acısı - Haberler
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