Camiler ve Din Görevlileri Haftasında cemaate çorba ikramı - Haberler
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Camiler ve Din Görevlileri Haftasında cemaate çorba ikramı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Camiler ve Din Görevlileri Haftasında cemaate çorba ikramı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle davam ederken, Ören Camiinde de namaz sonrası çorba ikram yapıldı.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Camiler ve Din Görevlileri Haftası çeşitli etkinliklerle davam ederken, Ören Camiinde de namaz sonrası çorba ikram yapıldı. Çorba ikramına katılan vatandaşlar, İmam Kadir Özdemir ve hayırsever Kemal İşi'ye teşekkür etti.

Burhaniye'de 1-7 Ekim tarihlerinde kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası, çeşitli etkinliklerde devam ederken, turistik Ören Mahallesi camiinde de sabah namazına gelen vatandaşlara çorba ikramı yapıldı. Sabah namazı çıkışı Öğretmenler Mahallesine giden vatandaşlara çorba ikramı yapılırken, masrafları da inşaat ustası Kemal İşi üstlendi. Ören Camii imamı Kadir Özdemir ve çorba ikramına katılan vatandaşlar Kemal İşi'ye teşekkür etti. Cemaat arasındaki birlik ve beraberliğin çok iyi olduğunu anlatan İmam Kadir Özdemir, Camiler ve Din Görevlileri Haftasını en iyi şekilde kutlamaya çalıştıklarını söyledi. Çorba ikramına Öğretmenler Mahallesi Camii imamı Yunus Türk'de katıldı. - BALIKESİR

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Haber: Camiler ve Din Görevlileri Haftasında cemaate çorba ikramı - Haberler
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