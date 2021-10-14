Camdaki Kız Sedat kimdir? Kanal D'de yayınlanan ve izlenme rekorları kıran yapımı Camdaki Kız dizisi oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Camdaki Kız'ın son dönemde en çok merak edilen karakteri Feyyaz Şerifoğlu'nun hayat verdiği Sedat Koroğlu karakteri oldu. İzleyiciler konuyla ilgili en çok "Camdaki Kız Sedat kimdir? Camdaki Kız Sedat Koroğlu kim? Feyyaz Şerifoğlu kimdir? Feyyaz Şerifoğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları araştırıldı. İşte detaylar.

CAMDAKİ KIZ SEDAT KİMDİR?

Koroğlu ailesinin küçük oğludur. Babası tarafından "bir baltaya sap olamamakla" suçlanır. Annesi onu el bebek gül bebek büyüttüğü için rahata alışkındır, şımarıktır. Ama özünde sevgi dolu, kalbi kırık bir çocuktur. Babasına kendisini nasıl kanıtlayacağını bilememektedir. Babası tarafından evliliğe zorlanır ve kader karşısına Nalan'ı çıkarır.

FEYYAZ ŞEFİROĞLU KİMDİR?

Feyyaz Şerifoğlu 7 Ağustos 1991 yılında, Rize'de dünyaya gelen Türk dizi oyuncusudur. O Ses Türkiye yarışmasına "Gidene" adlı şarkıyla katılmıştır. Kırmızı Oda dizisinde Can karakterini canlandıran Şerifoğlu, şu anda Camdaki Kız dizisinde Sedat Koroğlu karakterini canlandırmaktadır. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü mezunudur. Ayrıca Şerifoğlu, Ajda Pekkan'ın vokalistliğini de yapmaktadır.

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