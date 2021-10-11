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Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 kişi yakalandı Nefes kesen operasyon polis kamerasına yansıdı Olayın mağduru: "450 bin...

İSTANBUL (İHA) - Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 7 kişi yakalandı

Nefes kesen operasyon polis kamerasına yansıdı

Olayın mağduru: "450 bin lira zararım var arabam elimden gitti" dedi

İSTANBUL - İstanbul, Bursa ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda pandemi nedeniyle otoparklarda duran servis araçlarını çalıp hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirerek 5 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi. Operasyonlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanırken, nefes kesen operasyon polis kamerasına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, pandemi nedeniyle kullanmayan okul ve personel servis araçlarını tespit edip çalan daha sonra çaldıkları servislerin şasi numaralarını, hasarlı araçların şasi numarasıyla değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Şasi numaraları değiştirilen araçları satan çeteye yönelik 8 Ekim Cuma günü 3 ilde yapılan operasyonda çetenin elebaşı olan Şefik B. Van'da diğer 6 kişi ise Bursa'da yakalandı. Operasyonda çalınan 35 servis aracı bulundu.

Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olayın mağdurlarından Hüsnü Kenan Erkan ise, "Arabam elimden gitti çok mağdurum, şu an benim 450 bin lira zararım var" dedi. Öte yandan ekiplerin yaptıkları operasyon saniye saniye kaydedildi.

Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon

Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon
İhlas Haber Ajansı / Hasan Zahid Ezim - Son Dakika Haberleri
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Haber: Çaldıkları servis araçlarının şasi numaralarını değiştirip 5 milyon liralık vurgun yapan çeteye operasyon - Haberler
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