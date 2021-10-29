Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.30 ve 20.00'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa ( Mudanya ) ile 19.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun saat 17.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi de aynı gerekçeyle yapılamadı.

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