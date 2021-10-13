Bugün maç var mı? 13 Ekim Çarşamba bugün hangi maçlar var? Bugün kimlerin maçı var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var?

Bugün maç var mı? Birçok takımın rekabetiyle birlikte heyecanlar sürerken birçok ligde bu akşam hangi maçlar var? sorusu araştırılmakta. La Liga, Premier Lig, Bundesliga, Serie A, Ligue 1, Eredivisie, Liga NOS ve Süper Lig gibi dünyaca ünlü birçok takım ve futbolcunun yer aldığı liglerin yanı sıra UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçları da son dönemde merak ediliyor. Kulüp maçlarının haricinde ülkelerin maçlarını yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası maçları da araştırılmakta. Vatandaşlar bu maçlar ile ilgili en çok "Bugün maç var mı? Bugün hangi maçlar var? 13 Ekim Çarşamba günü hangi maçlar var? Hangi maç hangi kanalda? Bu akşam hangi maçlar var? Bu akşam maç var mı?" sorularını araştırmakta. İşte detaylar haberimizde...

13 EKİM BUGÜN MAÇ VAR MI?

13 EKİM 2021 BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

13 Ekim 2021 Çarşamba günü Türkiye'deki liglerde Bugün 2 maç bulunuyor. Günün maç programı şu şekilde;

14:00Elazığspor - Çatalcaspor Yayın yok

14:00Gümüşhanespor - KarşıyakasporYayın yok

SÜPER LİG'DE HAFTANIN MAÇLARI

Süper Lig'de yeni hafta ise 15 Ekim Cuma günü başlayacak. 15 Ekim Cuma bugünkü maçlar şu şekilde;

02:30Arjantin - PeruBilyoner TV

03:30Brezilya - UruguayBilyoner TV Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

19:30Hannover 96 - Schalke 04beIN Connect - Bilyoner TV

19:30Paderborn - Jahn RegensburgbeIN Connect - Bilyoner TV

20:00M. Başakşehir - BeşiktaşbeIN Sports 1

21:30Hoffeinheim - KölnbeIN Connect

22:00Eibar - AlmeiraBilyoner TV Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

22:00PSG - AngersBilyoner TV

13 Ekim maçlar;

22:00 Real Madrid - Breidablik UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

22:00 Juventus - Chelsea UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi

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