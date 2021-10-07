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KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel
KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu oluşan sele kapılarak yaşamını yitirenler için Yeni Bir Dünya Sanayici ve İşadamları Derneği (YENİAD) tarafından mevlit programı düzenlendi.

Derneğin ilçedeki aşevinde düzenlediği mevlide vatandaşlarının yanı sıra Bozkurt Belediye Başkanı Muammer Yanık da katıldı.

Mevlidin ardından vatandaşlara yemek ve helva ikram edildi.

YENİAD Derneği Genel Başkan Yardımcısı Muzaffer Serenli, AA muhabirine, sel felaketinin ardından ilçede aşevi kurduklarını söyledi.

Yaklaşık 55 günde 100 bin kişilik yemek dağıttıklarını anlatan Serenli, "Allah bir daha böyle bir felaket göstermesin. Bugün mevlit okundu. Çadırı toplayacağız. Ama 10-15 gün daha buradayız inşallah." diye konuştu.

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

KASTAMONU - Bozkurt ilçesinde, sel felaketinde yaşamını yitirenler için mevlit okutuldu

AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
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