Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü - Haberler
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Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Haberler | Güncel
Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü

BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü Kübra Dikmen (24) ile yanındaki Ozan Güder (28) hayatını kaybetti.

BOLU'nun Gerede ilçesinde, otomobilin dere yatağına düşmesi sonucu sürücü Kübra Dikmen (24) ile yanındaki Ozan Güder (28) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Gerede ilçesi D-750 yolu Aktaş köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Gerede yönüne giden sürücüler, yol kenarındaki dere yatağında ters dönmüş aracı görerek, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaza yerine gelen ekipler, 26 ADJ 121 plakalı otomobilde bulunan sürücü Kübra Dikmen ve Ozan Güder'in hayatını kaybettiğini belirledi. Dikmen ve Güder'in cansız bedenleri, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü

Bolu'da otomobil, dere yatağına düştü: 2 ölü

Demirören Haber Ajansı / Murat Küçük - Son Dakika Haberleri
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