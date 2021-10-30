Bingöl'de yaban hayvanları fotokapanda

BİNGÖL (DHA) - BİNGÖL'de, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) tarafından farklı bölgelere kurulan fotokapanlara yaban hayvanlarının görüntüleri yansıdı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bingöl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve kaçakçılığını önleme çalışmaları sürüyor. Ekiplerin, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında, yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere yerleştirdiği fotokapanlara bozayı, kurt, dağ keçisi, yaban domuzu ve tavşan gibi hayvanlar yansıdı.