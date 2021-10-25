Bilim adamları "acil kodla" çağrıldı! Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak - Haberler
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Bilim adamları "acil kodla" çağrıldı! Dünyanın dönüşü bilinmeyen nedenle yavaşladı, günler uzayacak

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Yaşam
Bilim adamları

Bilim insanları, Dünya'nın dönüşündeki yavaşlama nedeniyle teyakkuza geçti. Gezegenimizdeki bu yavaşlamanın zamanı 4 salise uzatması bekleniyor. Ancak yavaşlamanın nedeni henüz saptanamadı.

Dünyanın hareketleri bilim insanları tarafından anbean takip ediliyor. Geçtiğimiz sene dönüşünde hızlanma meydana gelen Dünya'nın dönüş hızı, yeniden eski seviyeye gelmişti. Ancak son yapılan tespitler, Dünya'nın yeniden yavaşladığını gösterdi. Hemen göreve çağrılan bilim insanları bunun nedenini belirleyemedi.

YAKLAŞIK 4 SALİSE ETKİLEYECEK

Dünya'nın dönüşündeki yavaşlamayla birlikte doğal olarak günler uzayacak. Bu kısalmanın şimdilik 4 salise şeklinde olması bekleniyor. Fakat Dünya'nın daha da yavaşlaması durumunda bu sürenin uzayabileceği belirtiliyor.

EN SON DÜZENLEME 2016 YILINDA YAPILDI

Dünyanın dönmesinde zaman zaman meydana gelen yavaşlamalar, genelde okyanusları etkiliyordu. Bu seferki yavaşlama ise zamanı doğrudan etkiledi. En son 2016 yılında yapılan düzenleme kapsamında 1 saniyelik ekleme yapılmıştı. Şimdi ise tam tersi olarak 4 salise eklenecek.

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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
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Yorumlar (2)
Yusuf Erdogan:zannedersin 1 gün 1 yıl oldu
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Fight For Us:Rampa çıkıyordur belki bu telaş ne. 4 salisee
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