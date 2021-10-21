Beyza Alkoç Aydın'dan yazarlık hayali kuranlara altın değerinde tavsiyeler

Küçük yaşlarda edebiyata merak salan ve ilk roman deneyimi henüz 8 yaşındayken gerçekleştiren Beyza Alkoç Aydın, aradan geçen zamanda çok sayıda eser kaleme aldı.

"HAYALLERİNİN PEŞLERİNDEN GİTSİNLER"

Küçük yaşlardan beri dünya klasiklerini okuyan ve büyük bir yazar olma hayali kuran Beyza Alkoç Aydın, yazarlık hayali kuran geçlere "Bol bol kitap okuyun" tavsiyesinde bulundu. Küçük yaşlarından beri sürekli yazıp çizdiğini ifade eden Beyza Alkoç Aydın, "İlk kitabım Sınır'ı 18 yaşımda yayımladığımda çocukluk hayallerimi gerçekleştirdiğimin farkına vardım. Bu kadar erken bir yaşta hayallerimi gerçekleştirmek beni inanılmaz mutlu etmişti. Genç kardeşlerime mutlaka hayallerinin peşinden gitmesini tavsiye ediyorum. Özellikle dünya klasiklerini okusunlar. Okuyacakları bu eserler onlara hangi alanda ilerlemeleri gerektiğinin şifresini verecektir" dedi.

"KENDİMİ GELİŞTİRMEM GEREKTİĞİNİ FARK ETTİM"

Yazarlık yapan ve bu yolda ilerlemek isteyenlerin değişen koşullara ayak uydurması gerektiğini de ifade eden Beyza Alkoç Aydın, "İlk öykülerimi daha çok aşk teması üzerinde yazıyordum. Değişen koşullar ve bilim kurguya olan merakın artması üzerine kendimi geliştirmem gerektiğini fark ettim" şeklinde konuştu.

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