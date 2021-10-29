Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Haberler
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Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel

Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen tören Kaymakam Oktay Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Kaymakam Oktay Erdoğan'ın konuşması Şiir okunması Halk oyunları gösterisi Mehter takımının gösterisi Geçit töreni - Beypazarın'nda Kaymakam Oktay Erdoğan, Hanlarönü Meydanı'nda, Cumhuriyetin 98.

Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen tören

Kaymakam Oktay Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

Kaymakam Oktay Erdoğan'ın konuşması

Şiir okunması

Halk oyunları gösterisi

Mehter takımının gösterisi

Geçit töreni - Beypazarın'nda

Kaymakam Oktay Erdoğan, Hanlarönü Meydanı'nda, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünün Türk milletinin yeniden dirilişinin yıl dönümü olduğunu söyledi.

İlçede, resmi binanalar ve sokaklar bayraklarla donatıldı.

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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