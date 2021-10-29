Beypazarı'nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen tören Kaymakam Oktay Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması Kaymakam Oktay Erdoğan'ın konuşması Şiir okunması Halk oyunları gösterisi Mehter takımının gösterisi Geçit töreni - Beypazarın'nda Kaymakam Oktay Erdoğan, Hanlarönü Meydanı'nda, Cumhuriyetin 98.
Hanlarönü Meydanı'nda düzenlenen tören
Kaymakam Oktay Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması
Kaymakam Oktay Erdoğan'ın konuşması
Şiir okunması
Halk oyunları gösterisi
Mehter takımının gösterisi
Geçit töreni - Beypazarın'nda
Kaymakam Oktay Erdoğan, Hanlarönü Meydanı'nda, Cumhuriyetin 98. yıl dönümünün Türk milletinin yeniden dirilişinin yıl dönümü olduğunu söyledi.
İlçede, resmi binanalar ve sokaklar bayraklarla donatıldı.