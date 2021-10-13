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Beşiktaş Esports kadın PUBG Mobile takımı tanıtıldı

Playerbros - Haberler | Gamegar
Beşiktaş Esports kadın PUBG Mobile takımı tanıtıldı

Beşiktaş Esports yeni PUBG Mobile kadın takımını duyurdu.

Son zamanlarda hem Twitch tarafında hem de fazla popüler olmayan espor dallarında oldukça aktif bir şekilde yeni adımlar atan Beşiktaş Esports, tamamen yeni isimlerden oluşan kadın PUBG Mobile takımını duyurdu.

12 Ekim Salı gününün öğle saatlerinde yapılan duyuru ile tanıtılan takım, milletlerarası bir yapıya sahip. Takımda iki Türk oyuncu yer alırken, geri kalan dört kişiyi başka milletlerden oyuncular oluşturuyor.

"Hoş geldiniz Kartaliçeler!" sözleri ile takdim edilen takımın koçu ve kaptanı hakkında herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Beşiktaş Esports kadın PUBG Mobile takımı

Daria "Kowalski" Kovalyuk

Sabriye "Saby" Aktaş

Ana "Anvern" Pashneva

Ekaterina "Euphoria" Ustinova

Zehra "Kauai" Kırbaş

Katerina "catveinz" Mouisakou

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Haber: Beşiktaş Esports kadın PUBG Mobile takımı tanıtıldı - Haberler
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