Bazı isimler neredeyse insanlığın başından bu yana kullanılırken, bazı isimler ise son yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu isimlere de modern isimler denmektedir. Bu modern isimlerden birisi de "Berfu" olmaktadır. Peki, Berfu ne demek? Berfu isminin anlamı nedir? İşte detaylar haberimizde...

BERFU NE DEMEK?

Farsça kökenli isimlerden birisi olan "Berfu" isminin anlamları şunlar olmaktadır:

Türk Dil Kurumuna göre "Berfu" isminin anlamı kar tanesi olmaktadır Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

İsmin bir diğer anlamı ise güçlü ve sağlam olmaktadır.

BERFU İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Farsça kelimelerden birisi olan "Berfu" kuran-ı Kerim'de yer almamaktadır. Diğer bir yandan kız çocukları için kullanılmasında her hangi bir sakınca bulunmamaktadır.

BERFU İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

isimlerin insanların kişilikleri ve fiziki yapıları üzerinde etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu sebeple de aynı ismi taşıyan insanların benzer özelliklere sahip olduklarına inanılır. Berfu ismine sahip olan kişilerin sahip olduğu düşünülen ortak özellikleri ise şunlar olmaktadır. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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