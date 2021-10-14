Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı? - Haberler
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Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı?

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Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı?

Bensu Soral ile Hakan Baş çiftinin evliliklerinin üzerinden 3 yıl geçmesiyle haklarında ayrılıyor mı dedikoduları çıktı. Peki, Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı?

Üç yıl önce dünyaevine giren Bensu Soral ile Hakan Baş, haklarında çıkan boşanma dedikodularını doğrulamıştı. Çift, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı. Peki, Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı? İşte detaylar haberimizde...

Üç yıl önce dünyaevine giren Bensu Soral ile Hakan Baş, haklarında çıkan boşanma dedikodularını doğrulamıştı. Çift, "Evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullanmıştı.

Soral ile Baş'ın bugün boşandıkları ileri sürüldü. Çifte yakın kaynaklar ise, açılmış bir boşanma davasının bile olmadığını ifade ederek, dedikoduları yalanladı. Taraflar ise konuyla ilgili suskunluklarını koruyor. Bensu Soral'ın Instagram hesabında 'Baş' soyadı da duruyor.

Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı?

Bu krizi atlatamayan çiftin evlerini ayırdığı ileri sürüldü. Ardından Bensu Soral'ın uzun süredir eşiyle yan yana görüntülenmemesi ve ünlü oyuncunun arkadaşlarıyla tatile çıkması ayrılık dedikodularını daha da alevlendirdi.

Hakan Baş'ın ayrıca geçtiğimiz haftalarda Emirgan'daki bir mekanda sosyal medya fenomeni Mina Ceran ile görülmesi ayrılık söylentilerini bir kez daha gündeme getirdi.

Çıkan iddiaların ardından ünlü çiftten ortak açıklama geldi. Soral ve Baş, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberler in içeriği gerçek dışıdır. Haber de adı geçen kişi her ikimizin de uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır. Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haber dar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü. Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Ardından eşi ile birlikte bir düğüne katılan Soral, "Küsmedik zaten, aramız kötü değil." açıklamasını yaptı.

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Haber: Bensu Soral boşandı mı? Bensu Soral ile Hakan Baş boşandı mı? - Haberler
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