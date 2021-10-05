Başkan Şahin, 'Kreşlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz' - Haberler
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Başkan Şahin, "Kreşlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Başkan Şahin,

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Bilecik Belediyesi Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi'ndeki minik öğrencileri ziyaret etti.

BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin ve Başkan Yardımcısı Özgür Algın, Bilecik Belediyesi Zübeyde Hanım Çocuk Sosyal Tesisi'ndeki minik öğrencileri ziyaret etti.

Tesisin çalışmaları ve yapılan etkinlikler hakkında Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Özlem Erdoğan'dan bilgi alan Başkan Şahin, Bilecik Belediyesi'nin çocuklar için daha güzel çalışmalar yapacakları müjdesini verdi.

"Kreşlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz"

Bilecik Belediyesi olarak çocuklar için yapılan bütün çalışmalara önem verdiklerini ve bu amaç doğrultusunda yeni hizmetler ortaya koyacaklarını kaydeden Başkan Şahin, "Geçtiğimiz gün Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımı ile açılışını yaptığımız kreşimizi ziyaret ederek, yarınlarımızın mimarları olacak çocuklarla bir araya geldik. Burası gerçekten her yönüyle düşünülerek hazırlanmış güzel bir mekan oldu. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Çocuklar burada emin ellerde yarınlara en güzel şekilde yetiştirilmiş olacak" ifadelerini kullandı.

Çocuklarla sohbet eden Başkan Şahin, onlara hediye vererek hatıra fotoğrafları çektirdi. - BİLECİK

Başkan Şahin, Kreşlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz

Başkan Şahin, Kreşlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz

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Haber: Başkan Şahin, 'Kreşlerin sayısını artırmayı hedefliyoruz' - Haberler
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