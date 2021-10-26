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Başkan Ergün, Baro Başkanı Rona'yı ağırladı

Bültenler - Haberler | Güncel
Başkan Ergün, Baro Başkanı Rona'yı ağırladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona ile bir araya geldi.

MANİSA (Bültenler) - Kurumların çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Ergün, Rona'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisini kabul etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Baro Başkanı Rona, Manisa Barosu'ndaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Nazik ziyareti nedeniyle konuğuna teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün de, Rona'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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