Başkan Ergün, Baro Başkanı Rona'yı ağırladı

MANİSA (Bültenler) - Kurumların çalışmaları ile ilgili görüş alışverişinde bulunulan ziyarette Başkan Ergün, Rona'ya çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Barosu Başkanı Ümit Rona, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e nezaket ziyaretinde bulundu. Kendisini kabul etmesi nedeniyle Başkan Ergün'e teşekkür eden Baro Başkanı Rona, Manisa Barosu'ndaki çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Nazik ziyareti nedeniyle konuğuna teşekkür eden Başkan Cengiz Ergün de, Rona'ya çalışmalarında başarılar diledi.

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