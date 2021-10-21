Barbaroslar dizisi hangi gün oynuyor? Barbaroslar Akdenizin Kılıcı hangi kanalda? sorularının yanıtı araştırılıyor. Uyanış Büyük Selçuklu, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Bir Zamanlar Kıbrıs, Maveraya Yolculuk gibi izlenme rekorların kıran ve yakın zamanda başlayacak Uyanış Büyük Selçuklu Alparslan'la tarihi dizilerde başarı yakalayan TRT 1, yeni tarihi dizisi Kaptan-ı Derya Barbaros Hayreddin Paşa'nın hayatının anlatılacağı "Barbaroslar" dizisinin şu ana kadar büyük merakla takip edildi.

BARBAROSLAR DİZİSİ KONUSU NE?

Barbaros dizisinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kaptan paşası ve Kaptan-ı Deryası olarak bilinen Barbaros Hayreddin Paşa ve Oruç Reis'in hayatı anlatılmaktadır.

BARBAROSLAR DİZİSİ SENARİSTİ VE YÖNETMENİ KİM?

Senaristliğini Cüneyt Aysan, Ozan Aksungur, Oğuz Ayaz'ın yaptığı Barbaros dizisinin yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler yer almakta. Merakla beklenen dizinin yapımcılığını ise ES Film üstlendi.

BARBAROSLAR DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR?

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi her hafta Perşembe günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Haberler.com - Gündem