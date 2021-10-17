BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Haberler
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BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde dün baraj göletine düşen Meryem Dalbudak'ın (14) bugün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

YOZGAT'ın Boğazlıyan ilçesinde dün baraj göletine düşen Meryem Dalbudak'ın (14) bugün sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Uzunlu beldesinde meydana geldi. Çalapverdi köyünden aileleriyle birlikte Uzunlu Göleti kenarındaki piknik alanına gelen Semanur Ö. (14) ve Meryem Dalbudak, baraj göletine düşen terliklerini almaya çalışırken beton zeminden kayarak suya düştü. Semanur Ö. çevredeki balıkçılar tarafından kurtarılırken, Meryem Dalbudak suda kayboldu. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, Meryem Dalbudak'ın bulunması için çalışma başlattı ancak herhangi bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde Jandarma Sualtı Arama Kurtarma Timi tarafından yeniden çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu kıyıdan 5 metre uzaklıkta, Meryem Dalbudak'ın cansız bedenine ulaşıldı. Dalbudak'ın cenazesi, otopsi için Boğazlıyan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

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Haber: BARAJ GÖLETİNE DÜŞEN MERYEM'İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU - Haberler
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