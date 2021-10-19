Banu Parlak eşi kim? Banu Parlak kimdir, eski eşi kimdir? sorularının yanıtı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Banu Parlak'ın Instagram hesabından yapılan paylaşım soru işaretlerine neden oldu.

BANU PARLAK KİMDİR?

1987 yılında dünyaya geldi ve aslen Kastamonu'ludur. Sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımlar ve seslendirdiği şarkılarla dikkatleri üzerine çeken Banu Parlak, 2016 yılında çıkardığı Narin Yarim isimli şarkısıyla dönemin top listesine girmeyi başardı. Okan Öztürk ile 2017 yılında evlenen ve kısa sürede boşanan Banu Parlak'ın bu evlilikten bir kız çocuğu var. Kendi işini kuran Parlak'ın çeşitli yerlerde güzellik merkezi bulunuyor.

BANU PARLAK ESKİ EŞİ KİMDİR?

2017 yılında Okan Öztürk ile evlenen ancak evliliğini olaylı bir şekilde noktalayan Banu Parlak, bir kız çocuğu annesi.

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