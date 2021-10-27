BALIKESİR - Gölcük'te geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Deniz Astsubay Burhan Çakır, Balıkesir'de defnedildi

BALIKESİR (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Gölcük Donanma Komutanlığı'nda görevli Deniz Astsubay Üstçavuş Burhan Çakır, Balıkesir'in Kepsut ilçesinde toprağa verildi.

Balıkesir Devlet Hastanesinden alınan Çakır'ın cenazesi, Bükdere Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Çakır'ın Türk Bayrağına sarılı naaşı, helallik alınmasının ardından mahalle camisine götürüldü.

Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çakır'ın cenazesi Bükdere Mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine katılan Çakır'ın eşi ve ailesi büyük üzüntü yaşadı.

Deniz Astsubay Üstçavuş Burhan Çakır'ın evli ve 2 aylık bir çocuğunun olduğu öğrenildi.