Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler
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Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Balıkesir'de refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Balıkesir'de İzmir-İstanbul Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'de İzmir- İstanbul Otoyolu'nda yağmur nedeniyle kayarak refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

İzmir-İstanbul Otoyolu Karesi ilçesi sınırlarında meydana gelen trafik kazasında Serkan Öztürk idaresindeki 34 BTC 938 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak refüj oto korkuluklarına çarptı. Kazada araç sürücüsü Serkan Öztürk hayatını kaybetti. - BALIKESİR

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