Baht Oyunu bitiyor mu? Baht Oyunu final mi oluyor? sorularının yanıtı merak ediliyor.Dizi, yeni sezonda dev bütçeli dizilerin yarışa dahil olması sebebiyle reytinglerde düşüş yaşamıştı. Peki bitecek mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

BAHT OYUNU BİTİYOR MU?

Geçtiğimiz sezon yayın hayatına başlayan Baht Oyunu dizisinden hayranlarını üzen bir haber geldi. Reytinglerde beklentiyi karşılayamayan dizinin final yapacağı duyuruldu. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz, Cemre Baysel, İdris Nebi Taşkan gibi isimlerin yer aldığı dizi, Haziran ayından bu yana Kanal D ekranlarında yayınlanmakta. Bu nedenle dizinin 17. Bölümüyle final yapacağı iddia edildi. Konuya ilişkin kanaldan ya da yapım şirketinden henüz bir açıklama yapılmadı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

BAHT OYUNU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kanal D dizisi Baht Oyunu her hafta Salı günü saat 20:00'de ekrana gelecek.

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