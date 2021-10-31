BAHÇELİEVLER'DE APARTMANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

BAHÇELİEVLER'de apartmanın çatısında tadilat sırasında yangın çıktı. Yangından haberi olmayan çatı katındaki aileyi, karşı komşuları uyararak binadan çıkmalarını sağladı.

Yangın, saat 14.45 sıralarında Zafer Mahallesi, Yagidar Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın çatısında çıktı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinden itibaren çatıda başlayan tadilat çalışmaları sırasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çatının büyük bir bölümünü sardı. Komşularının haber vermesi üzerine çatı katında yaşayan aile, kendi imkanları ile bina dışına çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın nedeniyle sokakta bir süre panik yaşandı. Yangında can kaybı ya da yaralı olmadığı öğrenildi.

"DİKKAT EDİN YANGIN ÇIKARMAYIN DEDİM"

Sokak sakinlerinden olan Nurettin Güneş de tadilat yapanları sabah saatlerinde yangına karşı uyardığını ifade ederek, 'Sabah evden baktım çatıda yalıtım yapıyorlardı ellerinde pürmüz gibi bir şeyle. Onları ikaz ettim; 'Dikkat edin, yangın çıkarmayın' dedim. Aradan 2 saat geçti yangın başladı" ifadelerini kullandı.